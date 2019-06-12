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Кабмин выделил 500 млн гривен на квартиры для участников АТО и Революции достоинства

12 июня 2019, 15:00

Кабмин выделил 500 млн гривен на квартиры для участников АТО и Революции достоинства

Кабинет министров Украины одобрил решение, направленное на приобретение около 500 квартир для участников антитеррористической операции, воинов-интернационалистов и участников Революции достоинства. Об этом сообщает «Интерфакс-Украина».

В частности, выделено 25 млн гривен на покупку 24 квартир для переселенцев-участников АТО, 200 млн гривен - на покупку 165 квартир для участников боевых действий на территории других государств, 305 млн гривен - на покупку 279 квартир для погибших в АТО и лиц, которые стали инвалидами вследствие боевых действий, 24 млн гривен - для покупки жилья участникам Революции достоинства, которые получили инвалидность.

Все средства будут выделены непосредственно соответствующим категориям граждан либо их семьям для дальнейшей самостоятельной покупки жилья.

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