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Кучма обсудил безопасность на Донбассе с дипломатами США

12 июня 2019, 17:28

Кучма обсудил безопасность на Донбассе с дипломатами США

Представитель Украины в Трехсторонней контактной группе, второй президент Леонид Кучма встретился с экс-директором ЦРУ Дэвидом Петреусом и экс-послом США Джоном Хербстом. Сторонгы обсудили реализацию Минских соглашений и сотрудничество Киева и Вашингтона.

«Обсудили двустороннее сотрудничество Украины и США, а также ход выполнения Минских договоренностей», — сообщила пресс-секретарь Кучмы Дарья Олифер в Facebook.

По ее словам, на встрече Кучма подчеркнул первоочередность выполнения блока по безопасности Минских соглашений.

В свою очередь, американская сторона указала на дальнейшую поддержку Украины, отметила Олифер.

Петреус возглавлял ЦРУ в 2011 — 2012 годах, Хербст был послом США в Украине с 2003 по 2006 год.

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