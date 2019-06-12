Кучма обсудил безопасность на Донбассе с дипломатами США

Представитель Украины в Трехсторонней контактной группе, второй президент Леонид Кучма встретился с экс-директором ЦРУ Дэвидом Петреусом и экс-послом США Джоном Хербстом. Сторонгы обсудили реализацию Минских соглашений и сотрудничество Киева и Вашингтона.



«Обсудили двустороннее сотрудничество Украины и США, а также ход выполнения Минских договоренностей», — сообщила пресс-секретарь Кучмы Дарья Олифер в Facebook.



По ее словам, на встрече Кучма подчеркнул первоочередность выполнения блока по безопасности Минских соглашений.



В свою очередь, американская сторона указала на дальнейшую поддержку Украины, отметила Олифер.



Петреус возглавлял ЦРУ в 2011 — 2012 годах, Хербст был послом США в Украине с 2003 по 2006 год.