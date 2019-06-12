Девятеро «азовцев», раненные на Донетчине, эвакуированы в Киев

Девятеро раненых бойцов отдельного отряда спецназначения «Азов» мариупольского полка Нацгвардии доставлены из Днепра в Киев для дальнейшей реабилитации и восстановления. Об этом сообщает пресс-служба Нацгвардии.



Бойцов, которые получили ранения в ночь на 7 июня в результате артиллерийского обстрела вблизи Новолуганского Донецкой области, доставили в Киев военным самолетом Ан-72.



«С полевого госпиталя бойцов эвакуировали в Днепропетровскую областную клиническую больницу им.Мечникова, где состояние пострадавших стабилизировали», — сказано в сообщении.



Бойцы пройдут лечение и реабилитацию в Центральном госпитале Министерства внутренних дел. Их состояние удовлетворительное.



«В результате обстрела гвардейцы получили минно-взрывные ранения различной тяжести. Одному из бойцов повредило нижнюю конечность, еще один получил проникающее ранение грудной клетки», — сообщил начальник военно-медицинского управления Главного управления Нацгвардии Олег Михайлик.



В результате обстрела под Новолуганским 7 июня погибли двое «азовцев», 11 получили ранения.







