У россиян спросили о Донбассе: больше трети считают бременем указ Путина о гражданстве

Почти треть россиян поддерживает предоставление независимости неподконтрольным Украине районам Донбасса. На этот вопрос положительно ответили 29% опрошенных «Левада Центром».



27% ответили, что поддерживают присоединение отдельных районов Донбасса к России.



В свою очередь, 17% желают, чтобы Донбасс оставался частью Украины, но получил большую независимость. 14% за то, чтобы ситуация на Донбассе вернулась на доконфликтную позицию.



33% полностью поддерживают и 37% скорее поддерживают упрощенную процедуру вступления в гражданство РФ жителей Донбасса. 12% скорее не поддерживают это решение президента РФ Владимира Путина.



36% считают, что получение жителями Донбасса гражданства РФ станет бременем для российского бюджета. 26% уверены, что это усложнит украинско-российские отношения, 22% считают с точностью наоборот.



Опрос проводился 24–29 мая среди 1616 человек в возрасте от 18 лет и старше в 137 населенных пунктах РФ.