Главные события неподконтрольного Донбасса за день

Главные новости неподконтрольных правительству районов Донецкой и Луганской областей. Коротко о том, что произошло 12 июня.

Политика



Представитель Украины в Трехсторонней контактной группе, второй президент Леонид Кучма встретился с экс-директором ЦРУ Дэвидом Петреусом и экс-послом США Джоном Хербстом. Стороны обсудили реализацию Минских соглашений и сотрудничество Киева и Вашингтона.



Боевые действия



Беспилотник СММ ОБСЕ обнаружил современный российский комплекс радиоэлектронной борьбы «Торн» возле жилого дома в подконтрольном «ДНР» населенном пункте Новогригорьевка.



Общество



Суд Луганской области приговорил боевика группировки «ЛНР» к восьми годам лишения свободы. Подозреваемый был задержан в марте текущего года.



Почти треть россиян поддерживает предоставление независимости неподконтрольным Украине районам Донбасса. На этот вопрос положительно ответили 29% опрошенных «Левада Центром». 27% ответили, что поддерживают присоединение отдельных районов Донбасса к России.



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