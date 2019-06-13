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Исполняющий обязанности главы СБУ подтвердил российское гражданство своей жены

13 июня 2019, 09:01

Исполняющий обязанности главы СБУ подтвердил российское гражданство своей жены

Исполняющий обязанности главы Службы безопасности Украины Иван Баканов рассказал о своей семье, в частности, о том, что его жена - гражданка России. Соответствующее заявление опубликовано на странице СБУ в Facebook.

В частности, Баканов написал, что его спецпроверка не выявила никаких ограничений при назначении на должность заместителя председателя СБУ и не нашла препятствий предоставлению ему допуска к государственной тайне.

«Я женат, мы с женой имеем двух сыновей. Старший, Артур, после обучения в военном лицее им. И. Богуна закончил киевский вуз, он работает и живет отдельно. Младший - Степан, учится в школе. Оба украинцы. Моя жена, украинка, жила и училась в школе Кривого Рога. Поступила в ВУЗ на территории России, при распаде СССР получила паспорт гражданки РФ. Замечу, тогда были времена кардинально других отношений между Украиной и Россией. Зато, с 1998 г. она живет и работает в Украине с видом на жительство в нашей стране, находится в процессе оформления украинского гражданства. Оксана не посещала территорию Российской Федерации с 2013 года», - говорится в сообщении.

Баканов заявил, что получение гражданства много лет было «коррумпированной кормушкой для некоторых чиновников», а его семья не обращалась за помощью к посредникам, чтобы ускорить процесс получения украинского гражданства. Он добавил, что его жена имеет устойчивую проукраинскую позицию.

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