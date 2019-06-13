Семьи жертв МН17 пикетировали посольство РФ

Родственники жертв катастрофы МН17 провели акцию протеста под посольством России в Гааге, передает местное издание NOS. Они требовали от РФ признать свою вину в крушении самолета, что привело к гибели 298 человек.



Родственники погибших установили 298 белых стульев, которые символизируют 298 жертв MH17.



«Мы хотим призвать Россию к ответственности. Вполне понятно, что они сыграли определенную роль в катастрофе MH17. Если вы молчите и не берете на себя ответственность, вы не можете называть себя великой нацией», — заявил представитель рабочей группы по выявлению правды Сандер ван Луйк.



Участники также вывесили плакаты с надписями «Справедливость для MH17» и «Человечность превыше политики».

«Боинг-777» авиакомпании Malaysia Airlines, выполнявший рейс МН17 «Амстердам – Куала-Лумпур», был сбит в небе над Донбассом 17 июля 2014 года. На борту самолета находились 298 человек, все они погибли.



В мае власти Австралии и Нидерландов официально обвинили Россию в причастности к крушению «Боинга» MH17 над Донбассом.



Этому предшествовал отчет Международной следственной группы. Следователи пришли к выводу, что комплекс «Бук», из которого сбили малайзийский «Боинг» в Донецкой области, принадлежал 53-й зенитно-ракетной бригаде ПВО, базирующейся в российском городе Курск.



Минобороны России утверждает, что «Бук» принадлежал Украине. В Киеве российские заявления назвали неправдивыми.