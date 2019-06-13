На неподконтрольной Донетчине из-за взрыва пострадала девочка, в ходе обстрела - женщина

В результате взрыва возле села Веселое семилетняя девочка получила ранения, в поселке Зайцево вследствие обстрела была ранена женщина. Об этом сообщается в отчете Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ.



«10 июня в переулке Вольном, 47, возле н. п. Веселое (неподконтрольный правительству, 9 км к северо-западу от Донецка) наблюдатели видели 7-летнюю девочку с корочкой на ране, которая заживала на левом предплечье», - говорится в отчете.



Мать и бабушка ребенка рассказали наблюдателям сообщили, что девочка находилась во дворе, когда вечером 30 мая в 10 м от нее во дворе соседнего дома произошел взрыв.



31 мая наблюдатели зафиксировали повреждения гаража в соседнем дворе. По оценке миссии, взрыв произошел в результате разрыва ракеты из противотанкового ракетного комплекса (9М113 «Конкурс»).



«10 июня в больнице №2 в н. п. Горловка (неподконтрольный правительству, 39 км к северо-востоку от Донецка) медицинский персонал сообщил членам патруля Миссии, что 9 июня в больницу поступила женщина с осколочным ранением левого плеча; ей была оказана помощь, и она вернулась домой в тот же день», - говорится в отчете.



Пострадавшая рассказала СММ по телефону, что вечером 8 июня, пребывая возле своего дома в Зайцево, она почувствовала боль в левом плече и заметила кровотечение. Она также сообщила, что из-за продолжающегося обстрела она не смогла покинуть свой дом для получения медицинской помощи и обработала рану самостоятельно, пока 9 июня не приехал ее внук и доставил ее в больницу в Горловке. Наблюдатели не смогли добраться до этого дома в Зайцевом по соображениям безопасности.