Журналист: Лидеры ЕС не признают паспорта РФ у украинцев

ЕС намерено не признавать российские паспорта, выданные гражданам Украины. Об этом сообщил брюссельский корреспондент «Радио Свободы» Рикард Йозвяк.



Он отмечает, что в проекте решения Еврокомиссии по итогу саммита 20 — 21 июня довольного много будет упоминаний о России. В частности, ЕС потребует освободить 24 украинских военных моряков, задержанных возле Керченского пролива в ноябре 2018 года. В конце мая международный трибунал ООН по морскому праву обязал РФ освободить три украинских корабля и 24 моряков Военно-морских сил Украины.



Также ЕС намерено принять решение о непризнании российских паспортов и призвать к возобновлению переговоров в рамках Минских соглашений.



Весной президент РФ Владимир Путин подписал указы об упрощении процедуры получения гражданства РФ гражданами Украины.

