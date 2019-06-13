Новости Донбасса
novosti.dn.ua
БЕСПЛАТНО – В App Store
скачать
Выборы 2019 Азовское море Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Краматорск

В четырех городах в Донецкой области сократят подачу воды из-за прорыва водопровода

13 июня 2019, 14:56

В четырех городах в Донецкой области сократят подачу воды из-за прорыва водопровода

В четырех городах в Донецкой области сократят подачу воды из-за прорыва водопровода. Об этом сообщается на сайте коммунального предприятия «Вода Донбасса».

«Сегодня в 8.35 на Втором донецком водопроводе произошел прорыв. Ремонтные бригады Славянского регионального управления выехали на место повреждения», - говорится в сообщении.

Подача воды в Константиновку, Дружковку, Славянск и Краматорск будет сокращена на время выполнения ремонтных работ Второго донецкого водопровода.

КП «Компания "Вода Донбасса"», которая поставляет воду жителям Донецкой области, была частично отключена от электроснабжения. В апреле из-за проблем «Воды Донбасса» без водоснабжения остались населенные пункты Константиновского и Торецкого района Донецкой области.

ТЕМЫ

Прочее
Водоснабжение
Организации
Вода Донбасса КП Вода Донбасса
НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
10:13
На неподконтрольной Донетчине из-за взрыва пострадала девочка, в ходе обстрела - женщина
08:58
Красный Крест отправил почти 300 тонн гуманитарной помощи в сторону Донецка
22:45
Главные события неподконтрольного Донбасса за день
10:01
В шахтах на неподконтрольной территории пострадали трое горняков
08:54
ОБСЕ обнаружила российский комплекс радиоэлектронной борьбы под Донецком
22:22
Готовность России к переговорам и станция наземной разведки на Донбассе. Главное за день
17:28
«ЛНР» приговорила жителя Алчевска к 12 годам тюрьмы по обвинению в «госизмене»
13:03
В Луганске произошел пожар на заводе
10:52
В Донецке и Горловке произошло два крупных пожара
08:54
ОБСЕ обнаружила на Донбассе российскую станцию ​​разведки
08:18
В Антраците погиб ребенок, на которого наехал автомобиль
22:54
Смерть на блокпосте и разведение сторон у Станицы Луганской. Главное за день
22:29
Мужчина получил ранение, когда ехал на велосипеде на блокпост боевиков под Донецком
19:13
В «ДНР» заявили о смерти мужчины на своем блокпосте
08:47
«ЛНР» задержала своего «полицейского» по обвинению во взяточничестве
все новости
14:56
В четырех городах в Донецкой области сократят подачу воды из-за прорыва водопровода
14:20
За три месяца на Донбассе погибли 33 украинских военных
13:49
В Генштабе заявили об отсутствии команд не отвечать на обстрелы боевиков
12:57
Миссия ООН за пять лет задокументировала более 500 случаев пыток на Донбассе
12:42
Журналист: Лидеры ЕС не признают паспорта РФ у украинцев
12:08
ООН за три месяца зафиксировали девять смертей на КПВВ на Донбассе
11:39
ООН: C начала года на Донбассе погибли 12 мирных жителей, еще 58 были ранены
11:35
Прокуратура передала в суд материалы по миллионным хищениям из проекта «Стена»
11:24
Хомчак: Проход кораблей ВМС через Керченский пролив пока не планируется
10:59
На КПВВ в Станице Луганской умер мужчина
10:13
На неподконтрольной Донетчине из-за взрыва пострадала девочка, в ходе обстрела - женщина
09:12
Семьи жертв МН17 пикетировали посольство РФ
09:01
Исполняющий обязанности главы СБУ подтвердил российское гражданство своей жены
08:58
Красный Крест отправил почти 300 тонн гуманитарной помощи в сторону Донецка
08:39
Путин считает, что Россия «неизбежно восстановит отношения с Украиной»
все новости
ВИДЕО
Украина вышла в финал молодежного чемпионата мира по футболу
11 июня, 20:57
Конституционный суд начал рассмотрение указа о роспуске Рады. Зеленский покинул заседание
11 июня, 10:05
Украина дома минимально обыграла Люксембург в отборе на Евро-2020
10 июня, 23:34
Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

«Новости Донбасса» © 2019 Все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».
Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРекламаКонтактыРедакция