Новости Донбасса
novosti.dn.ua
БЕСПЛАТНО – В App Store
скачать
Выборы 2019 Азовское море Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Краматорск

Въезд в Украину запрещен почти 3,5 тысячам россиян

13 июня 2019, 15:32

Въезд в Украину запрещен почти 3,5 тысячам россиян

По состоянию на апрель 2019 года въезд в Украину запрещен более 3 тысячам гражданам России. Об этом сообщили в Администрации Государственной пограничной службы Украины в ответ на запрос УНН.

«По состоянию на апрель месяц 2019 года органами охраны государственной границы запрещен въезд в Украину 22003 лицам, из них 3396 граждан РФ», - говорится в сообщении.

В ведомстве также отметили, что в настоящее время выполняются поручения уполномоченных государственных органов о запрете въезда в Украину 14139 лицам, из них 5684 граждан РФ.

ТЕМЫ

Прочее
Украина-Россия запрет на въезд
НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
10:13
На неподконтрольной Донетчине из-за взрыва пострадала девочка, в ходе обстрела - женщина
08:58
Красный Крест отправил почти 300 тонн гуманитарной помощи в сторону Донецка
22:45
Главные события неподконтрольного Донбасса за день
10:01
В шахтах на неподконтрольной территории пострадали трое горняков
08:54
ОБСЕ обнаружила российский комплекс радиоэлектронной борьбы под Донецком
22:22
Готовность России к переговорам и станция наземной разведки на Донбассе. Главное за день
17:28
«ЛНР» приговорила жителя Алчевска к 12 годам тюрьмы по обвинению в «госизмене»
13:03
В Луганске произошел пожар на заводе
10:52
В Донецке и Горловке произошло два крупных пожара
08:54
ОБСЕ обнаружила на Донбассе российскую станцию ​​разведки
08:18
В Антраците погиб ребенок, на которого наехал автомобиль
22:54
Смерть на блокпосте и разведение сторон у Станицы Луганской. Главное за день
22:29
Мужчина получил ранение, когда ехал на велосипеде на блокпост боевиков под Донецком
19:13
В «ДНР» заявили о смерти мужчины на своем блокпосте
08:47
«ЛНР» задержала своего «полицейского» по обвинению во взяточничестве
все новости
17:00
В ЕБРР чрезмерной годичную паузу в запуске рынка электроэнергии в Украине
16:46
ДонОГА не хочет оплачивать восстановление подачи воды в Константиновском районе
16:11
В Донецкой области на шахте погибли два горняка
15:32
Въезд в Украину запрещен почти 3,5 тысячам россиян
15:22
США разместят в Польше еще тысячу военных
14:56
В четырех городах в Донецкой области сократят подачу воды из-за прорыва водопровода
14:20
За три месяца на Донбассе погибли 33 украинских военных
13:49
В Генштабе заявили об отсутствии команд не отвечать на обстрелы боевиков
12:57
Миссия ООН за пять лет задокументировала более 500 случаев пыток на Донбассе
12:42
Журналист: Лидеры ЕС не признают паспорта РФ у украинцев
12:08
ООН за три месяца зафиксировали девять смертей на КПВВ на Донбассе
11:39
ООН: C начала года на Донбассе погибли 12 мирных жителей, еще 58 были ранены
11:35
Прокуратура передала в суд материалы по миллионным хищениям из проекта «Стена»
11:24
Хомчак: Проход кораблей ВМС через Керченский пролив пока не планируется
10:59
На КПВВ в Станице Луганской умер мужчина
все новости
ВИДЕО
Украина вышла в финал молодежного чемпионата мира по футболу
11 июня, 20:57
Конституционный суд начал рассмотрение указа о роспуске Рады. Зеленский покинул заседание
11 июня, 10:05
Украина дома минимально обыграла Люксембург в отборе на Евро-2020
10 июня, 23:34
Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

«Новости Донбасса» © 2019 Все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».
Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРекламаКонтактыРедакция