ДонОГА не хочет оплачивать восстановление подачи воды в Константиновском районе

Средств на восстановление централизованного водоснабжения части Константиновского района нет ни в районном, ни в областном бюджете. Об этом заявил глава Донецкой облгосадминистрации Александр Куць.



С конца мая часть Константиновского района находится без централизованного водоснабжения из-за долгов за электроэнергию.



Как сообщил Куць, КП «Вода Донбасса» и Департамент ЖКХ ДонОГА разработали проект для альтернативного водоснабжения района. КП готово выполнить работы бесплатно, однако нуждается в средствах для закупки оборудования, отметил он.



«"Вода Донбасса" реализует его самостоятельно, но на материалы и оборудование нужно около 2 млн грн. Таких денег у компании нет. На это не предусмотрены средства и в областном бюджете», — заявил глава ДонОГА.



«Компания обратилась за помощью в район, чтобы тот приобрел материалы для выполнения работ, а сами работы компания выполнит бесплатно, но районное руководство ответило, что "денег нет"», — добавил он.



Куць также выразил надежду, что глава района выделит средства для закупки материалов для «Воды Донбасса», чтобы запустить альтернативную систему водоснабжения.



24 мая в 16 населенных пунктов Донецкой области отсутствует водоснабжение после обесточивания Белокузьминовской и Клебан-Быкской насосных станций. Отключение связано с долгами КП «Вода Донбасса» за электроэнергию. Без воды оказались около 35 тысяч человек.