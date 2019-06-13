В ЕБРР назвали чрезмерной годичную паузу в запуске рынка электроэнергии в Украине

В Европейском банке реконструкции и развития (ЕБРР) подтверждают свою позицию о необходимости отложить запуск рынка электроэнергии с 1 июня 2019 года на 3-6 месяцев для лучшей подготовки к нему, считая более длительные сроки чрезмерными и несущими негативные последствия. Об этом в комментарии «Интерфакс-Украина» сообщил старший советник по внешним связям ЕБРР Антон Усов в четверг.



«Если отложить на год реформу, то особенно у внешних игроков, которые приносят не только деньги, но и технологии, пропадет интерес к рынку. Хороша ложка к обеду: откладывать запуск рынка на год - это чрезмерная пауза», – сказал он.



По его словам, особенно эти изменения важны для компаний, которые занимаются возобновляемой энергетикой и в последнее время активно инвестируют в Украину.



«У этих реформ должен быть определенный темп. С нами солидарны операторы рынка, которые также считают, что технические и юридические проблемы не являются непреодолимыми. Основные проблемы можно снять в ближайшие 3-6 месяцев, запуская рынок в тестовом режиме», – сказал представитель ЕБРР.



Он также подчеркнул, что одной из целей реформ рынка электроэнергии является его интеграция в европейский рынок и повышение энергетической безопасности страны, поэтому с этой точки зрения также желательно избежать излишней задержки запуска реформы.

На 1 июля 2019 года в Украине намечен запуск нового модели рынка э/э. Единый покупатель и продавец э/э – ГП «Энергорынок» – ликвидируется. Вводятся двусторонние договора между производителями и поставщиками/крупными потребителями, биржи – рынок «на сутки вперед» и внутрисуточный рынок, а также балансирующий рынок, на котором будет рассчитываться стоимость небалансов (разницы между прогнозным и фактическим потреблением).



В то же время народные депутаты Алексей Рябчин и Юрий Чижмарь 23 мая зарегистрировали законопроект о переносе запуска энергорынка на 9 месяцев, а президент Украины в начале этой недели – на год, до 1 июля 2020 года.