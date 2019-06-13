Климкин: на следующей встрече ТКГ должен быть прогресс в вопросе обмена пленными

На заседании 19 июня Трехсторонняя контактная группа обсудит вопросы освобождения пленных, заявил министр иностранных дел Павел Климкин. Об этом сообщает «Интерфакс-Украина».



«На следующем заседании ТКГ в Минске, 19 числа, должна быть попытка посмотреть на то, каким образом можем сделать толчок в освобождении заложников. Мы пытаемся также перетянуть туда, в том числе, дискуссию по освобождению политзаключённых, которую Россия блокирует», — сказал он на совместной пресс-конференции с главой МИД Словакии Мирославом Лайчаком в четверг в Киеве.



Климкин обвинил российскую сторону в блокировке процесса разведения военных сил и средств вблизи Станицы Луганской. Договоренности о разведении в этом районе были достигнуты на встрече ТКГ 5 июня. По его мнению, это связано с намерениями РФ «ухудшить позиции украинской стороны, в частности, президента Зеленского перед его визитами в Берлин и Париж».

Последняя встреча ТКГ прошла в Минске 5 июня.



Итог заседания: