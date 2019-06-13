Партия «Голос» назвала трех своих доноров

Среди доноров партии «Голос» — банкир Сергей Фурса, региональный президент компании Jacobs Douwe Egberts в странах Восточной Европы, Ближнего Востока и странах Африки Тарас Лукачук и экс-президент оператора мобильной связи компании «Киевстар» Петр Чернышов. Об этом сообщает пресс-служба партии.



При этом отмечается, что первый взнос в партию внес ее лидер Святослав Вакарчук. Сумма его взноса, как и других доноров, не указывается.



Как завили в партии, средства и иная поддержка принимаются только при условии сохранения независимости политсилы.

