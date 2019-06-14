В СБУ заявили об обнаружении на Луганщине деятельности шпионского подразделения РФ

В СБУ заявили о пресечении в Луганской области деятельности пропагандистского подразделения российских спецслужб, которое вело антиукраинскую работу и собирало военную и социально-политическую информацию. Об этом сообщает пресс-центр ведомства.



«Оперативники спецслужбы задокументировали деятельность информационного подразделения, сформированного Главным управлением Генштаба Вооруженных сил РФ при так называемом 2-м АК российских оккупационных войск в Луганске. Внештатное подразделение численностью около двух десятков агитаторов отвечало за проведение антиукраинских информационно-пропагандистских акций и сбор военной и социально-политической информации», - говорится в сообщении.



По данным спецслужбы, группа подчинялась Главному управлению ГШ ВС РФ, получала от него задания для подготовки и распространения фейковых материалов в СМИ и социальных сетях, регулярно отчитывалась перед российскими кураторами о проделанной работе.



«Подразделение также осуществлял сбор и анализ информации относительно руководства нашего государства и Вооруженных сил Украины, военных подразделений, которые принимают участие в операции Объединенных сил, украинских патриотов, их семей, экономической и политической ситуации на Луганщине», - говорится в сообщении.



Сотрудники СБУ установили, что за каждым районом и населенным пунктом Луганской области был закреплен представитель информационного подразделения, который составлял так называемый паспорт региона.



«Он должен был отслеживать изменения обстановки на этой территории, чтобы с применением информационных технологий осуществлять мероприятия по дестабилизации обстановки, дискредитации власти и провоцированию социального недовольства», - сообщили в СБУ.



Оперативники Службы задокументировали попытки подразделения через проведение протестных акций дестабилизировать ситуацию в Северодонецке в конце прошлого года. Также сотрудники СБУ обнаружили более пятидесяти фейковых аккаунтов якобы проукраинской, пророссийской и нейтральной направленности, которые использовались участниками группы для навязывания пользователям соцсетей прокремлевского взгляда на события в Украине, фабрикации фейковой информации на пользу страны-агрессора.



По материалам СБУ один из информаторов осужден по ч. 1 ст. 258-3 Уголовного кодекса Украины (Создание террористической группы или террористической организации) к четырем годам лишения свободы. Обвинительные материалы в отношении других участников агентурной сети находятся на рассмотрении в судебных органах.



Правоохранители заявляют, что все лица, входившие в состав информационного подразделения, установлены. В рамках уголовного производства заочно объявлено о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 110 (Посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) и ч. 1 ст. 258-3 Уголовного кодекса Украины, жительнице Луганска, которая возглавляла группу.



Ведутся следственные действия.