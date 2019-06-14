Вооруженный конфликт на Донбассе является самой важной проблемой в стране для 62% украинцев. Об єтом свидетельствуют результаты опроса, проведенного центром «Социс» и Комитетом избирателей Украины.



На вопрос о том, какая проблема лично для вас является самой важной, 48,7% назвали низкий уровень зарплат и пенсий, 43,8% — повышение тарифов на ЖКХ, 28,5% — инфляцию.



35,8% опрошенных считают, что Украине необходимо определить свой путь развития и отталкиваться от собственных ресурсов. 31,7% ответили, что необходимо добиваться вступления в ЕС, 15,9% поддержали интеграцию с ЕС и одновременно дружественные отношения с восточными соседями.



55,9% реципиентов назвали реальной угрозу независимости суверенитета Украины со стороны президента РФ Владимира Путина. 31,9% уверены, что эта угроза преувеличена.