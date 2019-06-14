СМИ: РФ пыталась повлиять на выборы в Европарламент

Лица, связанные с Россией, пытались повлиять на ход выборов в Европейский парламент, которые состоялись в мае 2019 года. Об этом стало известно Financial Times (FT), сообщает РБК.



FT, которая ссылается на отчет Еврокомиссии, пишет, что злоумышленники пытались предприняты широкомасштабные попытки ввести избирателей в заблуждение и снизить явку.



«Собранные доказательства свидетельствуют о продолжении последовательной дезинформационной деятельности российских агентов, направленной на подавление явки избирателей и оказание влияния на их предпочтения», — цитирует FT отчет.



По данным издания, в отчете не содержится сведений, кто именно координировал попытки вмешательства, однако указано на изменение тактики организаторов. Вместо «масштабных операций на цифровых платформах» теперь проводятся «локальные операции», которые труднее выявить.



По данным FT, примером операций, направленных на снижение явки, эксперты считают распространение материалов, описывающих подконтрольность Европарламента группам лоббистов и его бесполезность. Повлиять на настроения избирателей злоумышленники, по данным экспертов, пытались, вбрасывая в социальные сети информацию об упадке моральных ценностей в ЕС (в качестве примера, в частности, упоминался пожар в соборе Парижской богоматери), а также обвиняя в коррупционном скандале в Австрии спецслужбы Германии и Испании и «глубинное государство».



«Существует постоянная тенденция использования злоумышленниками дезинформации для пропаганды экстремистских взглядов и поляризации споров, в том числе путем необоснованных нападок на ЕС», — цитирует FT документ.



По данным издания, до конца года Еврокомиссия планирует оценить целесообразность ужесточения регулятивных мер, направленных на противодействие распространению дезинформации в соцсетях.



Выборы в Европарламент прошли 23 — 26 мая 2019 года. По итогам выборов позиции в парламенте усилили правые популисты и националисты (73 места против 36 в предыдущем составе), а также евроскептики.

