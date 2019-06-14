Новости Донбасса
novosti.dn.ua
БЕСПЛАТНО – В App Store
скачать
Выборы 2019 Азовское море Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Краматорск

У Зеленского заявили об инициативе смены формулы «Роттердам+» на «Роттердам-»

14 июня 2019, 16:35

У Зеленского заявили об инициативе смены формулы «Роттердам+» на «Роттердам-»

Президент Владимир Зеленский инициирует законодательную смену формулы «Роттердам+» на «Роттердам-». Об этом заявил представитель президента Украины в Кабинете министров Андрей Герус на брифинге, передает «Интерфакс-Украина».

«Командой президента Украины и администрации был подготовлен законопроект, который в понедельник будет внесен в Раду. Этот законопроект называется "Относительно снижения стоимости электрической энергии", а именно предлагается, чтобы формула "Роттердам+" была отменена и чтобы вместо нее действовала другая формула – можно ее назвать "Роттердам-», - сказал Герус.

По его словам, документом предлагается, чтобы стоимость доставки угля из Роттердама в Украину была изъята из формулы. Также предлагается, чтобы были введены дисконты на случай, если качество угля хуже. В таком случае, цена угля, которая учитывается в тарифе, будет ниже. Дисконт будет от 1 до 10% в зависимости от качества угля.

Также законопроект предусматривает отсрочку введения рынка электроэнергии на один год.

Кроме того, он отметил, что данный документ не согласовывался ни с профильным министерством, ни с Кабмином в целом.

Также Герус заявил, что рассчитывает, на то, что правоохранительные органы как можно быстрее расследовали и передали в суд дело по так называемому «Роттердам+» если там есть коррупционные нарушения.

ТЕМЫ

Прочее
Роттердам+
НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
13:40
ГПУ и СБУ задержали экс-главу «ЦИК ДНР»
21:27
Главные события неподконтрольного Донбасса за день
10:13
На неподконтрольной Донетчине из-за взрыва пострадала девочка, в ходе обстрела - женщина
08:58
Красный Крест отправил почти 300 тонн гуманитарной помощи в сторону Донецка
22:45
Главные события неподконтрольного Донбасса за день
10:01
В шахтах на неподконтрольной территории пострадали трое горняков
08:54
ОБСЕ обнаружила российский комплекс радиоэлектронной борьбы под Донецком
22:22
Готовность России к переговорам и станция наземной разведки на Донбассе. Главное за день
17:28
«ЛНР» приговорила жителя Алчевска к 12 годам тюрьмы по обвинению в «госизмене»
13:03
В Луганске произошел пожар на заводе
10:52
В Донецке и Горловке произошло два крупных пожара
08:54
ОБСЕ обнаружила на Донбассе российскую станцию ​​разведки
08:18
В Антраците погиб ребенок, на которого наехал автомобиль
22:54
Смерть на блокпосте и разведение сторон у Станицы Луганской. Главное за день
22:29
Мужчина получил ранение, когда ехал на велосипеде на блокпост боевиков под Донецком
все новости
16:54
В МИД РФ заявили, что Украина «не подает сигналов» касательно встреч в нормандском формате
16:50
МИД осудил начало выдачи паспортов РФ жителям Донбасса
16:35
У Зеленского заявили об инициативе смены формулы «Роттердам+» на «Роттердам-»
16:13
Зеленский назначил командующего Нацгвардии и главу Госпогранслужбы
15:25
Жители Константиновки устроили митинги протеста: в части района 3 недели нет воды
15:15
На Луганщине одной из организаторов «референдума» дали пять лет условно
14:58
СМИ: РФ пыталась повлиять на выборы в Европарламент
14:11
Для более половины украинцев война на Донбассе — наиважнейшая проблема
14:08
В результате обстрела обесточена одна из линий электропередачи Южнодонбасского водопровода
13:40
ГПУ и СБУ задержали экс-главу «ЦИК ДНР»
13:02
В СБУ заявили об обнаружении на Луганщине деятельности шпионского подразделения РФ
12:45
Зеленский почтил память военных, погибших в этот день на Донбассе с начала конфликта
11:56
Минкультуры исключило актера «Сватов» из списка лиц, угрожающих нацбезопасности
11:21
США: Избрание Зеленского создает новые возможности для мира на Донбассе
11:12
РБК: МВД России начало выдачу российских паспортов жителям Донбасса
все новости
ВИДЕО
Украина вышла в финал молодежного чемпионата мира по футболу
11 июня, 20:57
Конституционный суд начал рассмотрение указа о роспуске Рады. Зеленский покинул заседание
11 июня, 10:05
Украина дома минимально обыграла Люксембург в отборе на Евро-2020
10 июня, 23:34
Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

«Новости Донбасса» © 2019 Все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».
Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРекламаКонтактыРедакция