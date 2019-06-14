Мингарелли: В ЕС обсудят начало выдачи паспортов РФ жителям Донбасса

Руководство ЕС обсудит вопрос выдачи российских паспортов жителям временно оккупированных территорий Донбасса в ближайшие несколько недель. Об этом сообщил глава Представительства ЕС в Украине Хьюг Мингарелли, передает «Интерфакс-Украина».



«Наше руководство обсудит этот вопрос в следующие несколько недель. Я не могу сказать, каким будет результат дискуссий, но явное осуждение таких действий уже было озвучено», — сказал.



Мингарелли напомнил, что после указа президента РФ Владимира Путина об упрощенной процедуре вступления в гражданство РФ жителей Донбасса, ЕС заявило, что такими действиями Москва «совершает очередную атаку на украинский суверенитет». В заявлении ЕС также указывалось, что это решение направлено на дестабилизацию Украины и нарушает Минские договоренности.



Совет Европейского Союза соберется на заседание 20 — 21 июня.

Министерство иностранных дел Украины осудило начало выдачи российских паспортов жителям временно оккупированных территорий Донбасса. Ведомство продолжит добиваться усиления санкционного давления на РФ.