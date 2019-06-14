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Апелляцию на приговор сотруднице «МГБ ДНР» не смогли рассмотреть в четвертый раз

14 июня 2019, 19:12

Апелляцию на приговор сотруднице «МГБ ДНР» не смогли рассмотреть в четвертый раз

В пятницу, 14 июня, не состоялось рассмотрение апелляционной жалобы на приговор гражданке России Ларисе Чубаровой, приговоренной к 11 годам тюрьмы за подготовку диверсий в Харьковской области по заказу «МГБ ДНР». Об этом сообщает «Интерфакс-Украина».

«Заседание не состоялось из-за того, что одна из судей в командировке», — сказали агентству в пресс-службе Харьковского апелляционного суда.

Заседание суда перенесли на 12 июля.

Это четвертая безуспешная попытка рассмотреть апелляцию на приговор Чубаровой.

3 мая 2018 года вся коллегия судей взяла самоотвод. 18 июля 2018 года и 26 апреля 2018 года о самоотводе заявляли члены коллегии.

7 апреля 2015 года сотрудники контрразведки совместно с УСБУ в Харьковской области задержали предполагаемого организатора серии взрывов в Харькове.

Как сообщил на тот момент советник главы СБУ Маркиян Лубкивский, задержанная — гражданка РФ, сотрудница «МГБ ДНР» с позывным «Тереза».

По его словам, установлено, что задержанная в начале 2014 года была активной участницей Антимайдана в Харькове и пророссийских протестных акций. 

В феврале 2015 года «Тереза» по координации руководителя одного из управлений «МГБ ДНР» с позывным «Док» прибыла в Харьков с целью сбора разведывательной информации и координации деятельности диверсионно-разведывательных групп (ДРГ), которые действуют на территории региона. По месту ее временного проживания было обнаружено самодельное взрывное устройство, военное снаряжение и антиукраинская символика.

29 июня 2017-го Киевский райсуд Харькова признал ее виновной в участии в не предусмотренных законом вооруженных формированиях, незаконном обращении с оружием, посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность государства и назначил ей наказание в виде 11 лет лишения свободы с конфискацией имущества

Чубарова и ее адвокат подали апелляционные жалобы на приговор.

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