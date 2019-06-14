Двух бизнесменов оштрафовали за махинации в тендерах от Торецкой ВГА

Донецкое территориальное отделение Антимонопольного комитета Украины оштрафовало предпринимателей Андрея Бляшенка и Арсения Дубинина в среднем на 96,8 тысячи гривен за искажение двух мебельных тендеров военно-гражданской администрации Торецка. Об этом сообщают «Наші гроші» со ссылкой на решение АМКУ от 5 июня.



Речь о закупке комплектов мебели для Центра предоставления административных услуг с ожидаемой стоимостью 359,36 тыс. грн, каждая из которых не состоялась.



В обоих тендерах предприниматели Бляшенко и Дубинин конкурировали исключительно между собой.



В выводах АМКУ говорится, что документы участников были похожими в оформлении и содержали одинаковые дефекты печати.



Предприниматели также загрузили свои тендерные предложения, используя один и тот же IP-адрес.



Кроме этого, один из предпринимателей отказался от подписания договора в пользу другого, чьё предложение было дороже.



Как отметили в АМКУ, эти факты не могут быть случайностью, и свидетельствуют о согласовании между ответчиками своего поведения при подготовке к участию в торгах.



За два тендера Бляшенко получил 52,1 тыс. грн штрафа, а Дубинин — 44,70 тыс. грн.



По данным «Прозорро», с конца 2016-го предприниматель Дубинин подписал договоров с бюджетными организациями на 1,2 млн грн, а Бляшенко — на 769 тыс. грн.