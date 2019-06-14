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В Кривом Роге разгромили офис ячейки «Оппозиционной платформы — За жизнь»

14 июня 2019, 20:34

В Кривом Роге разгромили офис ячейки «Оппозиционной платформы — За жизнь»

Источник: Сайт партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Источник: Сайт партии «Оппозиционная платформа — За жизнь»

В Кривом Роге неизвестные разгромили офис местной ячейки партии «Оппозиционная платформа — За жизнь». В пресс-службе партии заявили, что нападающих было около 20 человек, инцидент произошел 14 июня.

«Злоумышленники избили сотрудников и разрисовали стены оскорбительными надписями. В результате жестокого избиения сотрудники офиса с синяками и ссадинами доставлены в больницу, у одного из них подозрение на перелом руки», — сказано в сообщении.

В офисе также разбита вся оргтехника. На месте работают сотрудники полиции.

Как утверждают в партии, нападавшие были в масках с символикой «Национального корпуса» и «Азова».

Лидерами партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» являются нардепы Юрий Бойко и Вадим Рабинович. Главой политсовета выступает кум президента РФ Виктор Медведчук.

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