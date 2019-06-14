В трех городах Донетчины сокращена подача воды из-за прорыва спустя сутки после ремонта

Сегодня, 14 июня, dyjdm произошел прорыв на втором донецком водопроводе, в результате чего сокращена подача воды Славянску, Краматорску и Дружковке. Об этом сообщил глава Донецкой облгосадминистрации Александр Куць.



По его словам, авария произошла из-за того, что изношенная система водопровода не выдержала давления.



Кроме этого, по-прежнему отсутствует водоснабжение в Константиновке, куда вода не успела «дойти» после ремонта водопровода 13 июня.



«Ремонтные бригады "Воды Донбасса" уже приступили к восстановлению водопровода, обещают справиться до утра. Но, в отличие от Славянска, Краматорска и Дружковки, в Константиновке вода будет не раньше чем через 12 часов после завершения восстановительных работ», — сообщил Куць.



Он также принес свои извинения за неудобства.