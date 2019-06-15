В «Метинвесте» обещают исключить ненормированные выбросы после модернизации комбинатов в Мариуполе

Генеральный директор «Метинвест холдинг» Юрий Рыженков заявил, что компания выполняет свои обязательства в рамках программы по модернизации производства с целью уменьшить количество выбросов. Об этом он сказал в Мариуполе журналистам, передает корреспондент «Новостей Донбасса».



«Бывают и сдвижки, где-то мы ускоряемся, где-то мы не успеваем. Тем более, мы знаем, какая сейчас ситуация с подрядчиками в целом по Украине. Есть сложности всегда, особенно на старте», — сказал Рыженков.



«По некоторым объектам мы даже идем быстрее. Например, по газоочистным установкам конвертеров на "Азовстали", неорганизованных выбросов, мы идем быстрее программы», — добавил он.



Сегодня мариупольским меткомбинат им. Ильича посетил президент Владимир Зеленский в рамках своего визита в Донецкую область.



Во время визита Зеленского депутат Мариупольского горсовета Роман Амелякин принес на ММК фотографии бурых выбросов, сделанные вчера, 14 июня. На фото видно, как над городом поднялось оранжевое облако.



В присутствии Владимира Зеленского и мэра Мариуполя Вадима Бойченко фотографию выбросов вручили министру врнутренних дел Арсену Авакову.

Как заверил Рыженков, по завершению модернизации комбинатов ситуации с выбросами повторяться не будут.

Ранее сообщалось, что в Мариуполе на одном из металлургических комбинатов компании Метинвест произошел выброс, в результате чего образовалось оранжевое облако.