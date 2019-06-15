«ДНР»: В Горловке при взрыве погиб мужчина

В неподконтрольной властям Горловке в результате взрыва погиб местный житель 1980 года рождения. Об этом сообщил глава подконтрольной группировка «ДНР» администрации Иван Приходько в своем Telegram-канале.



На данный момент обстоятельства и взрывное устройство устанавливаются. По информации от друзей, с которыми он был на ставке, мужчина отошел от компании в кусты, где произошел взрыв.



«МЧС ДНР» уточняет, что у погибшего в результате взрыва произошли отрыв головы в районе нижней челюсти и кисти правой руки.