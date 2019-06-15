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Зеленский покупался в мариупольском фонтане ►

Обновлено
15 июня 2019, 20:10

Зеленский покупался в мариупольском фонтане ►

Президент Владимир Зеленский во время визита в Мариуполь покупался в фонтане.

Это произошло после выступления на Театральной площади по случаю пятой годовщины освобождения от боевиков «ДНР» Зеленский подошел к Драматическому театру. 

После пробежки через фонтан Зеленский сел в автомобиль и покинул площадь.

Напомним, что во время визита в Мариуполь 15 июня Зеленский посетил металлургический комбинат им. Ильича., где состоялось подписание меморандума с Францией о начале строительства комплекса кислородного блока на ММКИ.

Зеленский также анонсировал инвестиционные проекты на Донбассе. 

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