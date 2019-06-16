Один военный получил ранение на Донбассе

За минувшие сутки в результате обстрелов на Донбассе ранение получил один украинский военнослужащий. Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.



Вчера украинская стороны зафиксировала 21 обстрел со стороны боевиков. Огонь по украинским позициям велся из минометов калибра 120 и 82 мм, вооружения БМП, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия



Под огнем оказались позиции ООС в районе Лебединского, Новотроицкого, Авдеевки, Водяного, Красногоровки, Верхнеторецкого, Песок, Станицы Луганской, Новолуганскго Крымского и Травневого.

