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В Луганской области заблокировали незаконную перекачку дизтоплива в РФ

16 июня 2019, 11:30

В Луганской области заблокировали незаконную перекачку дизтоплива в РФ

В Луганской области прекращена незаконная переправка горюче-смазочных материалов (ГСМ) на территорию России. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Оперативники спецслужбы установили, что на участке государственной границы в районе одного из поселков Новопсковского района проложен подземный трубопровод для перекачки дизтоплива. Проход выходил во двор частного домовладения, откуда топливо транспортировалось на территорию бывшего госпредприятия, где находились емкости для хранения ГСМ.

По данным следствия, злоумышленники заключали фиктивные договоры с предприятиями и реализовывали топливо фермерским хозяйствам в Луганской области. В причастности к контрабанде подозревается основатель одного из обществ с ограниченной ответственностью, которое занимается реализацией ГСМ.

Во время обысков силовики нашли оборудование для перекачки ГСМ, цистерну емкостью 24 кубических метра и 15 тысяч литров дизтоплива. Изъятый товар и оборудование оценивается в 500 тысяч гривен.

Незаконный трубопровод демонтирован.

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