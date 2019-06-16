Почти тысяча мирных жителей погибли из-за срабатывания мин на Донбассе

Разминирование Донбасса может происходить десятилетиями и продолжающиеся обстрелы усложняют этот процесс. Об этом заявил министр по вопросам временно оккупированных территорий и ВПЛ Вадим Черныш.



«Что можно эффективно сделать уже сегодня: обезопасить население, научив безопасному поведению, а также помочь пострадавшим», — цитирует слова министра пресс-служба МинВОТ.



Как отметил Черныш, с начала вооруженного конфликта, по данным полиции, погибли по меньшей мере 977 гражданских лиц и 1528 получили ранения.



В 2019 году Украина впервые выделила средства на мероприятия по противоминной деятельности. 5 млн гривен будут направлены на мероприятия по предупреждению населения о загрязнении минами, маркировку этих территорий, проведение обучения.



«В рамках этого финансирования будут проведены обучения и взрослых — работников предприятий, аграриев, информационные кампании, маркировка территорий и другие. Часть деятельности охватывать всю зону ООС, а в громадах вблизи линии разграничения будет создан координационные группы, внедряющие широкий комплекс мер по противоминной деятельности. Предварительно мы отобрали 10 общин: Станица Луганская, Новоайдар, Тошковка, Счастье, Талаковка, Белогоровка, Курахово, Сартана, Вохноваха, Камышеватая», — сообщили в МинВОТе.

Напомним, 15 июня в Мариуполе открыли Центр разминирования Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.