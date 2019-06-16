Новости Донбасса
novosti.dn.ua
БЕСПЛАТНО – В App Store
скачать
Выборы 2019 Азовское море Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Краматорск

ОБСЕ увидела выгрузку на складе «ЛНР» возле границы с РФ

16 июня 2019, 14:00

ОБСЕ увидела выгрузку на складе «ЛНР» возле границы с РФ

Наблюдатели СММ ОБСЕ зафиксировали передвижение военных грузовиков на неподконтрольном Украине участке границы с Россией. Об этом сообщается в отчете миссии.

Грузовики курсировали между железнодорожной станцией и складским помещением в приграничном Суходольске Луганской области (находится под контролем боевиков «ЛНР»).

На платформе жд-станции в Суходольске беспилотник миссии зафиксировал 14 военных грузовиков и18 железнодорожных товарных вагонов.

«БПЛА СММ дальнего радиуса действия зафиксировал несколько военных грузовиков, курсировавших на протяжении 2,5 часов между главным зданием железнодорожной станции и складским помещением, расположенным к юго-западу от станции», — сказано в отчете.

Упомянутые жд-пути ведут к подконтрольному боевикам Молодогвардейску и на восток к границе с РФ.

Тот же беспилотник позже зафиксировал, как 3 из 5-ти военных грузовиков выезжали со станции и двигались в направлении к огражденному объекту, где расположено большое складское помещение недалеко от автодороги М04.

Груз из двух грузовиков выгрузили в складское помещение. В течение часа на территорию объекта въехали еще 7 военных грузовиков, следовавших к погрузочной площадке.

БПЛА также зафиксировал, как 4 военных грузовика выехали из станции и проследовали на юго-запад к вышеупомянутому складскому помещению.

 

ТЕМЫ

Прочее
ЛНР
НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
14:00
ОБСЕ увидела выгрузку на складе «ЛНР» возле границы с РФ
12:14
Жилые кварталы трех населенных пунктов под контролем «Л-ДНР» пострадали от обстрелов
09:48
Школу в Михайловке вновь обстреляли
17:33
«ДНР»: В Горловке при взрыве погиб мужчина
11:06
«ЛНР» задержала свою «уполномоченную» по гуманитарным поставкам
22:00
Первые паспорта РФ на Донбассе и арест экс-главы «ЦИК ДНР». Главное за день
13:40
ГПУ и СБУ задержали экс-главу «ЦИК ДНР»
21:27
Главные события неподконтрольного Донбасса за день
10:13
На неподконтрольной Донетчине из-за взрыва пострадала девочка, в ходе обстрела - женщина
08:58
Красный Крест отправил почти 300 тонн гуманитарной помощи в сторону Донецка
22:45
Главные события неподконтрольного Донбасса за день
10:01
В шахтах на неподконтрольной территории пострадали трое горняков
08:54
ОБСЕ обнаружила российский комплекс радиоэлектронной борьбы под Донецком
22:22
Готовность России к переговорам и станция наземной разведки на Донбассе. Главное за день
17:28
«ЛНР» приговорила жителя Алчевска к 12 годам тюрьмы по обвинению в «госизмене»
все новости
15:38
В Минобороны США назвали РФ источником «хаоса во всем мире»
14:43
Гаагский суд завершил слушания по иску Украины к РФ
14:00
ОБСЕ увидела выгрузку на складе «ЛНР» возле границы с РФ
13:05
Почти тысяча мирных жителей погибли из-за срабатывания мин на Донбассе
12:14
Жилые кварталы трех населенных пунктов под контролем «Л-ДНР» пострадали от обстрелов
11:30
В Луганской области заблокировали незаконную перекачку дизтоплива в РФ
09:48
Школу в Михайловке вновь обстреляли
09:02
Один военный получил ранение на Донбассе
23:33
Зеленский заявил на Донбассе, что в минском процессе есть продвижение
21:00
Молодежная сборная Украины cтала чемпионом мира по футболу
20:10
Зеленский покупался в мариупольском фонтане ►
19:32
В Мариуполе открылся Центр разминирования
17:33
«ДНР»: В Горловке при взрыве погиб мужчина
17:16
Зеленский анонсировал инвестиции в Донбасс
15:18
Зеленскому показали фото выбросов от комбинатов Ахметова в Мариуполе
все новости
ВИДЕО
Молодежная сборная Украины cтала чемпионом мира по футболу
15 июня, 21:00
Зеленский покупался в мариупольском фонтане ►
15 июня, 20:10
Украина вышла в финал молодежного чемпионата мира по футболу
11 июня, 20:57
Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

«Новости Донбасса» © 2019 Все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».
Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРекламаКонтактыРедакция