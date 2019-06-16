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Гаагский суд завершил слушания по иску Украины к РФ

16 июня 2019, 14:43

Гаагский суд завершил слушания по иску Украины к РФ

В Постоянной палате Третейского суда в Гааге в пятницу, 14 июня, завершились слушания по иску Украины о нарушении Россией права прибрежного государства в рамках Конвенции ООН по морскому праву. Об этом сообщает «Зеркало недели».

«С этого момента Арбитражный трибунал начинает обсуждение дела. Сроки принятия арбитражного решения не установлены», — сообщил представитель суда Хуан Игнасио Массун.

В свою очередь, замминистра иностранных дел Украины Елена Зеркаль уточнила, что решение о рассмотрении предоставленных Украиной доказательств по существу суд примет через несколько месяцев.

Массун пояснил, что по итогам рассмотрения спора будет принято решение, которое может предусматривать возмещение ущерба в соответствии с приложением 7 Конвенции ООН по морскому праву.

Статья 10 приложения 7 Конвенции устанавливает, что «решение арбитража ограничивается предметом спора и в нем излагаются мотивы, на которых оно основано». Статья 11 предусматривает, что «решение окончательно и обжалованию не подлежит, если стороны в споре заранее не договорились о процедуре обжалования».

Арбитражное разбирательство было начато в сентябре 2016 года после подачи Украиной заявление о нарушении Россией Конвенции ООН по морскому праву — нарушении прав прибрежного государства в Керченском проливе, Черном и Азовском морях.

25 мая Международный трибунал ООН по морскому праву обязал РФ освободить два катера, рейдовый буксир ВМС Украины и 24 украинских моряков, захваченных в районе Керченского пролива 28 ноября 2018 года.

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