В Кремле заняли выжидательную позицию по отношению к Зеленскому

В Кремле отсутствует понимание, какую политику выстроит Киев после избрания президентом Владимира Зеленского. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает РБК.



Песков рассказал, что Путин занимает выжидательную позицию по Зеленскому, поскольку до сих пор нет понимания, какими будут подходы нового президента к основным вопросам повестки дня. В частности, неясно, сохранится ли недружественная позиция Украины по отношению к России. Также в Кремле хотели бы понять отношение нового президента к Минским договоренностям.



«В целом подход позитивный и ожидания сдержанного оптимизма есть, но четкой ясности, что же будет происходить в Киеве, пока, к сожалению, нет ни у кого», — сказал Песков.



Напомним, что президент РФ Владимир Путин не поздравлял Владимира Зеленского с победой на президентских выборах в Украине.







