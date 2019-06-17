На Донбассе получили ранения двое украинских военных

Двое украинских военных получили ранения в результате военных действий на Донбассе. Об этом сообщил штаб операции Объединенных сил.



Военные насчитали 30 обстрелов со стороны противника. Отмечается, что при этом боевики дважды применяли запрещенные Минскими договоренностями вооружение.



Так, в минувшие сутки под обстрелами оказались украинские позиции в районах населенных пунктов Водяное, Талаковка, Павлополь, Новотроицкое, Лебединское, Пищевик, Богдановка, Опытное, Широкино, Новогнатовка, Южное, Крымское, Новотошковское, Станица Луганская.



По данным штаба, с начала текущих суток НВФ обстреляли позиции ООС семь раз в районах населенных пунктов Широкино, Лебединское, Талаковка, Пищевик, Водяное, Южное, Новотошковское.



«На каждый обстрел противник получил адекватный ответ по вооружению, не противоречащий Минским договоренностям», - говорится в сообщении.