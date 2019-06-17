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В ООС опровергли информацию о занятии позиций на территории города Донецка

17 июня 2019, 10:37

В ООС опровергли информацию о занятии позиций на территории города Донецка

В штабе Операции объединенных сил на Донбассе опровергают сообщения о якобы занятия украинскими подразделениями позиций непосредственно на территории города Донецка.

«В сети Интернет распространяется информация о якобы занятия позиций подразделением ДУК ПС и военнослужащими отдельной механизированной бригады имени Короля Даниила непосредственно на территории города Донецка. … Эта информация не соответствует действительности», - говорится в сообщении.

«Цель этого информационного вброса направлена на дискредитацию подразделений Вооруженных сил Украины и первых лиц государства в контексте политических процессов, происходящих в Украине и на внешнеполитической арене. В частности, на фоне предстоящего заседания ТКГ в Минске и спланированных ближайшее время зарубежных визитов политического руководства Украины», - подчеркивают в штабе ООС.

Отмечается также, что для создания фейкового сообщения была использована недостоверная информация, «в частности, привлечены личные данные лиц, которые когда-то были бойцами добровольческих подразделений, но сейчас проходят службу в рядах Вооруженных сил Украины».

«Командование операции Объединенных сил сообщает, что воины отдельной механизированной бригады имени Короля Даниила надежно удерживают позиции на определенных участках ответственности, выполняющих боевые задачи в рамках действующего законодательства Украины и норм международного гуманитарного права», - подчеркивают в штабе ООС.

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