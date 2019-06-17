В России назвали число желающих получить гражданство по упрощенному порядку

В России уже есть желающие получить гражданство в упрощенном порядке по второму указу президента России Владимира Путина. Об этом сообщило российское агентство ТАСС со ссылкой на официальный ответе на свой запрос от МВД России.



«На данный момент в территориальные органы Министерства внутренних дел России с такими заявлениями обратились 125 человек», - говорится в сообщении.



Речь идет о бывших жителей Крыма, которые не находились на полуострове на время его аннексии Россией и поэтому не получили российского гражданства автоматически.



Как говорится в ответе, рассмотрение документов и принятие решений по ним должно быть осуществлено в течение трех месяцев, но пока ни одного такого решения еще не принято и ни паспорта гражданина России по этим заявлениям не выдан.



В России 1 мая вступил в силу указ Путина, который расширил категории граждан Украины, имеющих право обратиться с заявлениями о приеме в гражданство России в упрощенном порядке по сравнению с предыдущим таким его указом по 24 апреля.



На днях Россия начала выдавать свои паспорта по упрощенной процедуре жителям неподконтрольных территорий Донбасса. Решение Путина об этом еще раньше вызывало резкую критику Киева и Запада.