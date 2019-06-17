На КПВВ «Новотроицкое» пограничники задержали боевика «Казачьего Союза войска Донского»

Сотрудники Донецко-Луганского регионального управления Государственной пограничной службы задержали на КПВВ «Новотроицкое» гражданина Украины, который принимал участие в преступных действиях подразделений так называемого Казачьего Союза войска Донского. Об этом сообщает пресс-служба ГПСУ.



Отмечается, что задержанного передали следователям ГУ Нацполиции Украины в Донецкой области.



По данному факту направлено уведомление об уголовном преступлении по ст. 260 УК Украины «Создание не предусмотренных законом вооруженных формирований или участие в их деятельности».