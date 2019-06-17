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У Зеленского подтвердили намерение перенести Администрацию президента

17 июня 2019, 16:36

У Зеленского подтвердили намерение перенести Администрацию президента

Команда президента Владимира Зеленского готовится перенести Администрацию президента из здания на улице Банковой. Об этом в эфире телеканала «Украина» заявил глава АП Андрей Богдан.

Он отметил, что в здании на улице Банковой могут сделать музей государственности Украины, или же здание могут продать.

«Мы планируем переезд в другое помещение, и там будут стеклянные стены, open space, будут рабочие группы, будет открыта для общения территория, куда сможет зайти простой украинец, в какую-нибудь часть, и увидеть, что там не какие-то небожители, а простые украинские граждане, которых народ взял на работу временно», - сказал Богдан.

Ранее пресс-секретарь президента Юлия Мендель сообщала, что команда Зеленского рассматривает несколько локаций переезда администрации. Она сказала, что администрация президента, возможно, будет переезжать, и эти вопросы рассматриваются и подсчитываются.

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