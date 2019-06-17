В БПП назвали Гройсмана предателем

Первая вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко назвала утратой достоинства и здравого смысла заявление премьер-министра Владимира Гройсмана о том, что старые партии должны уйти в прошлое. Об этом она заявила в эфире телеканала «Прямой».



«Вы знаете, начался кастинг на будущего премьер-министра, хотя конкурс вроде не объявлялся. И некоторые политики теряют достоинство и здравый смысл. Очевидно, что это не соответствует европейской культуре, европейской практике. И очень обидно наблюдать подобную потерю достоинства и здорового ума от политиков самых разных поколений, но мы видим объединенных старой политической культурой», — сказала Геращенко.



По ее мнению, слова Гройсмана являются предательством команды «Блока Петра Порошенко», по спискам которой премьер был избран в Раду в 2014 году.



«Есть недостаток исторического образования. Иначе были бы сделаны уроки, и никто, ни вслух, ни стратегически не позволял бы себе такие заявления — предательство политической команды, которая имела причастность к твоему политическому успеху, к твоей политической карьере», — добавила нардеп.

Владимир Гройсман в эфире телеканала ICTV вечером 16 июня сказал, что в новый созыв Рады должны войти «новые силы». При этом «Блок Петра Порошенко» премьер назвал «старой партией, которая должна уйти в прошлое».



«Старые партии, такие как БПП, "Батькивщина" должны отойти в прошлое. У них была возможность принимать важные для страны решения, но они этого не сделали. Было бы хорошо, чтобы в парламент вошли новые партии. Есть "Слуга народа", "Голос", есть партия "Украинская стратегия Гройсмана", которая объединяет профессионалов», — заявил премьер.





