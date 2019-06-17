Главные события неподконтрольного Донбасса за день

Главные новости неподконтрольных правительству районов Донецкой и Луганской областей. Коротко о том, что произошло 17 июня.

Политика



Украина не готова к диалогу с сепаратистами и продолжит работу в Минском формате, куда входят делегации Киева, Москвы, ОБСЕ и неофициально участвуют представители группировок «Л-ДНР», заявил президент Владимир Зеленский.



По словам Зеленского, в завершении конфликта на Донбассе должна быть заинтересована не только Украина, но и Россия.



Зеленский также анонсировал встречу внешнеполитических советников лидеров Франции, Германии, Украины и РФ, которые обсудят подготовку к переговорам в «нормандском формате».



Берлин подтвердил желание работать для урегулирования ситуации в Украине на разных уровнях, не только на уровне лидеров «нормандского формата».



Общество



В «ДНР» заявили, что выяснили имена организаторов убийства экс-главы группировки Александра Захарченко. Лидер «ДНР» погиб в результате взрыва в кафе «Сепар» в Донецке 31 августа 2018 года.



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