Украина сообщила о подозрении в наемничестве трем итальянцам

Украинские правоохранительные органы за последнюю неделю сообщили о подозрении в наемничестве трем гражданам Италии. Об этом сообщил заместитель главы Нацполиции Вячеслав Аброськин на странице в Facebook.



«На прошлой неделе подразделениями полиции Донецкой и Луганской областей собраны исчерпывающие материалы, разоблачающие преступную деятельность трех наемников из Италии, эти иностранцы за денежное вознаграждение совершали преступления в отношении народа Украины.



Это:- Палмере Андреа (Palmeri Andrea), 17.07.1979 г.р., уроженец провинции Ливорно, гражданин Италии.



- Каругати Габриель (Karugati Gabriel) 28.03.1989р.н., Гражданин Италии.



- Каваллери Максимилиан (Cavalleri Massimiliano), 09.11.1975р.н., Гражданин Италии», - говорится в сообщении.



Аброськин добавил, что трем итальянцам объявили о подозрении за участие в незаконных террористических формированиях.