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Украина сообщила о подозрении в наемничестве трем итальянцам

18 июня 2019, 09:34

Украина сообщила о подозрении в наемничестве трем итальянцам

Украинские правоохранительные органы за последнюю неделю сообщили о подозрении в наемничестве трем гражданам Италии. Об этом сообщил заместитель главы Нацполиции Вячеслав Аброськин на странице в Facebook.

«На прошлой неделе подразделениями полиции Донецкой и Луганской областей собраны исчерпывающие материалы, разоблачающие преступную деятельность трех наемников из Италии, эти иностранцы за денежное вознаграждение совершали преступления в отношении народа Украины.

Это:- Палмере Андреа (Palmeri Andrea), 17.07.1979 г.р., уроженец провинции Ливорно, гражданин Италии.

- Каругати Габриель (Karugati Gabriel) 28.03.1989р.н., Гражданин Италии.

- Каваллери Максимилиан (Cavalleri Massimiliano), 09.11.1975р.н., Гражданин Италии», - говорится в сообщении.

Аброськин добавил, что трем итальянцам объявили о подозрении за участие в незаконных террористических формированиях.

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