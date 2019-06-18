Новости Донбасса
novosti.dn.ua
БЕСПЛАТНО – В App Store
скачать
Выборы 2019 Азовское море Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Краматорск

Зеленский: Мы не можем ждать реализации «Минска» еще 5 лет

18 июня 2019, 13:12

Зеленский: Мы не можем ждать реализации «Минска» еще 5 лет

Украина изменит формат переговоров по урегулированию конфликта на Донбассе в случае отсутствия прогресса в рамках Минских договоренностей. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью Bild.

«Мы пока доверяем Минскому процессу. Мы надеемся, что оно является решением. Мы возобновляем его, чтобы договориться о прекращении огня и освобождении заключенных. Но мы не можем ждать еще 5 лет, потому что украинцы умирают каждый день. Если потребуется, мы найдем любой другой способ переговоров, либо в "нормандском", либо в другом формате», — заявил Зеленский.

Ранее Зеленский заявлял, что дипломатам Трехсторонней контактной группы необходимо дать шанс поговорить вновь.

Следующая встреча контактной группы по Донбассу пройдет завтра, 19 июня.

На брифинге в Париже 17 июня Зеленский отметил, что Украина не готова к диалогу с сепаратистами и продолжит работу в Минском формате.

Последняя встреча ТКГ прошла в Минске 5 июня. Итог заседания:

  • Спустя 2 года безуспешных переговоров стороны определили сроки разведения сил у Станицы Луганской. Перемирие в этом районе объявлено с 10 июня. 
     
  • Представитель Украины Леонид Кучма предложил снять экономическую блокаду с неподконтрольных территорий. Этот вопрос рассмотрят предметно на следующей встрече 19 июня.
     
  • Одной из договоренностей стало не только определение времени начала «режима тишины», но и механизма его внедрения. Рабочая группа разработает предложения к следующему заседанию. По словам Кучмы, в договоренности должны указываться запреты на ответный огонь и обстрелы объектов гражданской инфраструктуры.

 

ТЕМЫ

Люди
Владимир Зеленский
Места
Минские договоренности Трехсторонняя контактная группа
НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
11:27
В ОБСЕ сообщили о повреждении жилого дома в Донецке и в Золотом-5
22:11
Главные события неподконтрольного Донбасса за день
19:32
Зеленский: Украина не готова к диалогу с сепаратистами
22:00
Срыв перемирия под Станицей и первые паспорта РФ на Донбассе. Главные новости недели
17:31
Мирный план для Донбасса и манипуляции в СМИ на эту тему. Донбасс сегодня ►
14:00
ОБСЕ увидела выгрузку на складе «ЛНР» возле границы с РФ
12:14
Жилые кварталы трех населенных пунктов под контролем «Л-ДНР» пострадали от обстрелов
09:48
Школу в Михайловке вновь обстреляли
17:33
«ДНР»: В Горловке при взрыве погиб мужчина
11:06
«ЛНР» задержала свою «уполномоченную» по гуманитарным поставкам
22:00
Первые паспорта РФ на Донбассе и арест экс-главы «ЦИК ДНР». Главное за день
13:40
ГПУ и СБУ задержали экс-главу «ЦИК ДНР»
21:27
Главные события неподконтрольного Донбасса за день
10:13
На неподконтрольной Донетчине из-за взрыва пострадала девочка, в ходе обстрела - женщина
08:58
Красный Крест отправил почти 300 тонн гуманитарной помощи в сторону Донецка
все новости
13:55
Зеленский заявил о целесообразности обмена даже небольшого числа удерживаемых
13:45
Опрос: В Раду проходят 5 партий, лидирует «Слуга народа»
13:30
Место голосования перед выборами в Раду изменили около 10 тысяч человек
13:12
Зеленский: Мы не можем ждать реализации «Минска» еще 5 лет
12:45
Песков уверен, что Путин начнет встречу с Зеленским «с правильных фраз»
11:55
В МИД анонсировали подозрения четырем причастным к крушению МН17
11:27
В ОБСЕ сообщили о повреждении жилого дома в Донецке и в Золотом-5
11:07
В Константиновке восстановлено водоснабжение
10:46
В Украину направили нового поверенного в делах США
10:16
Зеленский озвучил вступительное слово для первой встречи с Путиным
09:34
Украина сообщила о подозрении в наемничестве трем итальянцам
09:03
Один украинский военный получили ранения на Донбассе за минувшие сутки
23:04
Совет ЕС: Непризнание аннексии Крыма — фундамент в сотрудничестве по Черноморскому региону
22:11
Главные события неподконтрольного Донбасса за день
21:33
Франция хочет избежать выхода РФ из Совета Европы
все новости
ВИДЕО
Мирный план для Донбасса и манипуляции в СМИ на эту тему. Донбасс сегодня ►
16 июня, 17:31
Молодежная сборная Украины cтала чемпионом мира по футболу
15 июня, 21:00
Зеленский покупался в мариупольском фонтане ►
15 июня, 20:10
Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

«Новости Донбасса» © 2019 Все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».
Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРекламаКонтактыРедакция