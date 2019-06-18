Место голосования перед выборами в Раду изменили около 10 тысяч человек

Место голосования перед досрочными выборами в Верховную Раду Украины по состоянию на 18 июня изменили уже 9632 человека. Об этом свидетельствуют данные Государственного реестра избирателей.



Чаще всего избиратели меняют место голосования из Донецкой области - 3174 человека, на втором месте находится Луганская область - 1727 человек. Из аннексированного Крыма место голосования изменили 188 человек.



Наибольшее количество избирателей выбрало для голосования город Киев (2100 человек) и Киевскую область (1015 человек). Местом голосования также часто выбирают Харьковскую (786 человек), Одесскую (579 человек), Днепропетровскую (511 человек) и Львовскую (342 человека) области.



Кроме того, 852 человека изменили место голосования в пределах Донецкой области и 436 человек - в пределах Луганской.