В «ДНР» и «ЛНР» ответили на заявление Зеленского о невозможности прямого диалога

В группировках «ДНР» и «ЛНР» прокомментировали заявление президента Владимира Зеленского о неготовности к прямым переговорам с боевиками. Об этом пишут сепаратистские сайты.



«Мы очень разочарованы, что Владимир Зеленский говорит, как экс-президент Петр Порошенко, хотелось бы увидеть отличия, но увы. Его отказ от прямого диалога с республиками Донбасса — яркое свидетельство недальновидной политики новой власти Украины», - сказал глава «ДНР» Денис Пушилин.



Он добавил, что верит в то, что Зеленский еще «сможет понять и изменить свое мнение».



В свою очередь глава группировки «ЛНР» Леонид Пасечник заявил, что отказ Зеленского вести прямой диалог с боевиками свидетельствует о нежелании что-либо менять в ситуации на Донбассе.



«Новый президент Украины очередным своим заявлением подтверждает, что его политика не будет отличаться от пятилетнего правления Порошенко. Его отказ от прямого диалога с "ДНР и ЛНР" демонстрирует, что украинские власти и не собирались ничего менять. Тема мира Зеленским была использована лишь как лозунг предвыборной кампании», - заявил Пасечник.



Накануне Зеленский подтвердил готовность выполнять Минские договоренности, но заявил, что не готов на прямой диалог с боевиками.