Меркель заверила в сохранении санкций против РФ, пока аннексирован Крым

Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что санкции в отношении России не будут отменены до возвращения Крыма в Украину. Об этом передает «Интерфакс-Украина».



«Мы обсуждали процесс относительно суверенитета Украины и его восстановления, говорили о Донецке и Луганске. К сожалению, не достигнут в последнее время прогресс. Санкции не отменяются, пока Крым не вернется в Украину», — сказала Меркель на совместном с президентом Украины Владимиром Зеленским брифинге во вторник в Берлине.



Ранее в Совете ЕС заявили, что решения относительно непризнания аннексии Крыма являются фундаментальными для регионального сотрудничества в Черноморском регионе.