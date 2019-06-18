Кабмин спрогнозировал выгоды от возобновления жд-сообщения с неподконтрольным Донбассом

Кабинет министров допускает возобновление жд-сообщения с неподконтрольными территориями Донецкой и Луганской областей, которое было прекращено в марте 2017 года. Об этом говорится в стратегии ПАО «Укрзализныця» на 2019 — 2023 годы, текст которой еще не опубликован, но есть в распоряжении LIGA.net.



Так, в стратегии говорится, что если запрет отменят, то объем перевозки угля в Донецкий и Луганский регионы в 2021 году составит 40% (от показателей 2016 года), железной руды — 30%, черных металлов — 15%.



К 2030 году объемы перевозок, по прогнозам Кабмина, увеличатся вдвое.



Кабмин утвердил стратегию 12 июня.

Напомним, что представитель Украины Леонид Кучма предложил снять экономическую блокаду с неподконтрольных территорий. Этот вопрос рассмотрят предметно на следующей встрече завтра, 19 июня.