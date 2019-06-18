Меркель: РФ может вернуться в ПАСЕ на определенных условиях

Возвращение российской делегации в Парламентскую ассамблею Совета Европы возможно при определенных условиях. Об этом заявила федеральный канцлер Германии Ангела Меркель, передает «Интерфакс-Украина».



«Что касается возвращения России в Совет Европы, у нас были разные мысли. Мы должны были взвесить две вещи. Это, во-первых, нарушение международных прав в отношении Украины. Это проблема, которую нельзя оставить вне внимания международного сообщества. Но для возвращения России нужно выполнить определенные условия, это не будет выполнено за любую цену», — сказала Меркель на совместном с президентом Украины Владимиром Зеленским брифинге в Берлине 18 июня.



Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил о намерении избежать полного выхода РФ из Совета Европы.



3 июня комитет Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) принял проект резолюции, в котором предлагалось предоставить российской делегации необходимые полномочия для участия в сессии в июне.



Российская делегация уже несколько лет не участвует в сессиях ПАСЕ после того, как была лишена части своих полномочий из-за Крыма и событий на Донбассе. Со своей стороны РФ прекратила выплачивать взносы в СЕ, что могло привести к ее исключению из организации. В качестве условия для возобновления выплат в бюджет СЕ и возвращения делегации в ПАСЕ российская сторона настаивает на восстановлении в полном объеме ее полномочий и устранении противоречий в полномочиях СЕ и ПАСЕ.