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Один украинский военный погиб, еще шесть пострадали на Донбассе

19 июня 2019, 08:38

Один украинский военный погиб, еще шесть пострадали на Донбассе

За текущие сутки один украинский военнослужащий погиб, еще один получил ранения. За минувшие сутки трое украинских защитников получили ранения, еще два человека - боевые травмы. Об этом сообщил штаб операции Объединенных сил.

18 июня военные насчитали 11 обстрелов со стороны противника. Отмечается, что при этом боевики четыре раза применяли запрещенные Минскими договоренностями вооружение.

Так, в минувшие сутки под обстрелами оказались украинские позиции в районах населенных пунктов Авдеевка, Красногоровка, Верхнеторецкое, Пески, Водяное, Луганское, Новолуганское, Троицкое.

С начала текущих суток, по данным штаба, противник три раза обстрелял позиции Объединенных сил: вблизи населенного пункта Новотроицкое, Лебединское, Марьинка.

«Объединенные силы надежно контролируют противника на линии соприкосновения, соблюдая при этом условия прекращения огня», – говорится в сообщении.

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