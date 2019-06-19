ОБСЕ зафиксировала повреждения школы, домов и линии электропередачи

Наблюдатели Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ вновь зафиксировали повреждения действующей школы в Золотом-5 (Михайловке), а также повреждения жилых домов в Крещатицком. Об этом сообщается в отчете миссии.



В действующей школе на улице Мира в Золотом-5 команда миссии видела пробоины в трех окнах. По их оценке, повреждения возникли в результате стрельбы. Сотрудница школы рассказала, что обнаружила эти повреждения 17 июня.



«С начала года уже десятый раз Миссия сообщает о повреждениях этого школьного здания», - говорится в отчете.



Также СММ обнаружила повреждения двух жилых домов по ул. Зои Космодемьянской, 3 и Степной, 1 вследствие обстрела в подконтрольном «ДНР» Крещатицком (ранее Красноармейское)



Также в этом населенном пункте наблюдатели видели две свежие пробоины в бетонной опоре линии электропередачи (по оценке, от поражения осколками).



Двое жителей дома по ул. Степной 1 рассказали наблюдателям, что в ночь с 15 на 16 июня они слышали 8 взрывов возле своего дома, а село было обесточено и пропало газоснабжение. Восстановлено было 16 июня ориентировочно во второй половине дня.



Кроме того, были зафиксированы повреждения сельскохозяйственного здания возле Докучаевска и воронки в районе Приморского, Сосновского, Николаевки и Зайцево.