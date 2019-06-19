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Геращенко: Освобожденные заложники были жертвами сексуального насилия на Донбассе

19 июня 2019, 11:58

Геращенко: Освобожденные заложники были жертвами сексуального насилия на Донбассе

12 освобожденных в декабре 2017 году украинских заложников на Донбассе признались, что стали жертвами сексуального насилия. Об этом заявила первый заместитель председателя парламента Ирина Геращенко во время пленарного заседания Верховной Рады, передает УНН.

По ее словам, один из вопиющих случаев сексуального насилия, попытка изнасилования произошла в мае 2017 года, когда пьяные боевики пытались изнасиловать гражданскую наблюдательницу СММ ОБСЕ.

Геращенко напомнила, что в докладе Управления Верховного комиссара ООН по правам человека сообщается о более 30 таких инцидентов, которые произошли, начиная с марта 2014 по январь 2017 года с обеих сторон линии соприкосновения. А в период с 16 августа 2015 по ноябрь 2018 задокументировано уже 40 подобных нарушений прав человека, в том числе и сексуальное насилие во время незаконного содержания.

«В связи с конфликтом на Донбассе и оккупацией Крыма мы даже не знаем масштабы преступлений, не имеющих срока давности. Достаточно большое количество женщин не является пассивными наблюдателями в борьбе Украины за независимость. Они участвуют в мирных переговорах, служат в Вооруженных силах, женщины составляют большинство волонтерских групп и организаций, оказывающих помощь как военным, так и гражданским гражданам. Так же немало женщин работает в СММ ОБСЕ», - рассказала Геращенко.

Она добавила, что украинский парламент должен усилить законодательство, в частности принять во втором чтении и в целом законопроект о военных преступниках, где усилит и уголовную ответственность именно за сексуальные преступления в условиях конфликта.

ТЕМЫ

Прочее
обмен пленными сексуальное насилие
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